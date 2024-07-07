Ничушкин прокомментировал скандальную ситуацию с женщиной в его номере в Сиэтле

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал о скандальном эпизоде во время плей-офф НХЛ в апреле 2023 года, когда во время серии первого раунда с «Сиэтлом» россиянин покинул клуб после инцидента в отеле. По итогам инцидента появилась видеозапись, на которой пьяная женщина рассказывает подробности конфликта с россиянином в номере отеля. В клубе не стали раскрывать подробности, а Ничушкин начал следующий сезон в составе «Колорадо».

«Получилось так, что утром у меня был самолёт, я уже улетел из города [из Сиэтла]. И вот эта ситуация с девушкой — она на самом деле ко мне отношения никакого не имеет», — сказал Ничушкин в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

Напомним, по ходу прошедшего плей-офф-2024 Ничушкин вновь был отстранён от команды. На этот раз россиянин получил дисквалификацию на шесть месяцев и был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛ.