«Неправильное решение». Ничушкин рассказал о реакции «Колорадо» на скандал в Сиэтле

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал, как в «Эвеланш» отреагировали на скандальный инцидент в Сиэтле. По итогам инцидента появилось видеозапись, на которой пьяная женщина рассказывает подробности конфликта с россиянином в номере отеля.

«Очень жаль, что команда не вышла в следующий раунд, потому что я бы играл спокойно. Все бы поняли, что всё в порядке. В итоге всё это раздули. И, опять же, из-за своего эмоционального состояния я решил абстрагироваться. Клуб тоже мне сказал: „Не обращай на это внимания, давай не будем ничего говорить, только лишний раз это в новостях будет“. Наверное, неправильное решение. Нужно было сразу всё рассказать, всё поставить на место. Тогда люди бы не гадали. Мне бы даже легче было. Сейчас, слава богу, есть возможность всё рассказать, когда всё как раз-таки улеглось, успокоилось», — сказал Ничушкин в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».