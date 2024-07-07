1-й номер драфта НХЛ — 2024 Селебрини прокомментировал подписание контракта с «Сан-Хосе»

Первый номер драфта НХЛ — 2024 и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини высказался о заключении соглашения с клубом.

«Это было то, о чём я думал с самого начала драфта, и вообще постоянно. В течение недели я встречался с представителями и членами команды, чтобы получить представление о том, как пройдёт год, и о разных вещах, которые с этим связаны. Поговорив с некоторыми ребятами, я думаю, что за неделю я просто понял, что мне нужно было сделать и какое решение я должен был принять.

Я старался держать всё в тайне в течение недели, до пятницы. После моих выездных встреч, когда вернулся в отель, я всё понял. Именно тогда до меня по-настоящему дошло, что я должен делать. Каждый раз, когда думал о переходе в «Шаркс», то был по-настоящему взволнован», — приводит слова Селебрини сайт НХЛ.