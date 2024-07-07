«Не вижу смысла». Трёхкратный чемпион мира — об идее создания хоккейного турнира стран ШОС

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко прокомментировал предложение Андрея Назарова создать турнир с участием стран ШОС.

«Мы и так играем на этом уровне. Сборная всегда играет с той же Беларусью. Просто я считаю, что нужно стараться договариваться и играть с другими сборными. С той же Швейцарией. Я понимаю, что с финнами, наверное, нереально договориться. С чехами теми же, не просто так Ружичка мнение высказал. Правда, есть полоумный Гашек, но всё равно, я думаю, это реально. А с белорусами и с казахами мы и так играем, в Китае тоже. Если даже не рассматривать какие-то суперсерьёзные варианты… Та же Словакия, например. В Словакии это уже достаточно нормальный уровень.

Мы и так в азиатском рынке. Вот турнир был там, кажется, организовывала «Красная машина». Поэтому не вижу смысла, просто название поменяют. С НХЛ надо тоже говорить, чтобы там с клубами сыграть. Надо поломать голову. И это должны делать чиновники спортивные. Поэтому посмотрим, что будет», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».