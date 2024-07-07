Михаил Сергачёв выразил благодарность «Тампе»

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв опубликовал пост в телеграм-канале своего проекта «Сектор 98», в котором выразил благодарность бывшему клубу«Тампа-Бэй Лайтнинг». Напомним, 29 июня «Тампа» обменяла Сергачёва в «Юту». В составе «Лайтнинг» россиянин выиграл два Кубка Стэнли.

В прошедшем сезоне 26-летний защитник провёл 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 очков (2+17). В плей-офф игрок принял участие в двух встречах, набрав одно очко — сделав результативную передачу.

В сезоне-2023/2024 после восстановления от прошлого повреждения Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.