THN назвал не попавшие в плей-офф команды НХЛ, которые могут выйти туда в следующем сезоне

Журналист The Hockey News Джейкоб Столлер назвал три команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые не смогли пробиться в плей-офф в прошедшем сезоне, но имеют шансы принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли в следующем году.

1. «Нью-Джерси Дэвилз».

В качестве аргументов Столлер приводит селекционную работу клуба в текущем межсезонье: подписание защитников Бретта Песке, Брендена Диллона, вратаря Якоба Маркстрёма и нападающих Пола Коттера и Стефана Ноэсена. А также то, что молодые игроки, составляющие ядро «Дэвилз», набрались опыта.

2. «Сиэтл Кракен».

«Возможно, у них не самый красивый состав на бумаге, но это глубокая команда с очень высоким потолком», — сказано в тексте. Также Столлер отмечает глубину состава «Сиэтла», перспективную молодёжь и заключение соглашений с обладателями Кубка Стэнли — 2024, «лучшими атакующими защитниками на рынке» — Чандлером Стивенсоном и Брэндоном Монтуром.

3. «Юта».

Журналист считает, что фактор смены владельца должен оказать большое влияние на клуб. У «Юты» хорошая вратарская бригада — Карел Веймелка и Коннор Ингрэм, сильные проспекты и отличная оборона благодаря подписанию Михаил Сергачёва, Джона Марино и Иэна Коула.