Плющев: эта чехарда Гусева с НХЛ нацелена на то, чтобы поднять его рейтинг в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил возможности нападающего Никиты Гусева продолжить карьеру в НХЛ.

«Думаю, у него мало шансов заиграть в НХЛ. Та чехарда, которую он устроил со своим агентом, нацелена на то, чтобы поднять его рейтинг в КХЛ и улучшить условия в «Динамо». Не думаю, что сегодня он может быть интересен какому-то клубу НХЛ. Отчасти дело в текущей форме, отчасти – в том, что первый заход в лигу ему не удался», – приводит слова Плющева Metaraitings.

Напомним, в начале июля стало известно, что Никита Гусев принял участие в лагере развития «Нью-Джерси». В прошлом сезоне нападающий провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков.