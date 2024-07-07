Егор Замула продлил контракт с «Филадельфией» на два года

Российский защитник НХЛ Егор Замула подписал новый контракт с «Филадельфией Флайерз». Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте организации.

Соглашение рассчитано на два сезона с кэпхитом $ 1,7 млн.

24-летний россиянин провёл в прошедшем сезоне 66 встреч в регулярном чемпионате, забросил пять шайб и отдал 16 голевых передач, набрав в общей сложности 21 балл за результативность и заработав показатель полезности «+3».

Всего на счету Замулы 92 матча за карьеру в НХЛ, в которых он забил пять голов и сделал 20 результативных передач, набрав в сумме 25 очков.

Напомним, «Филадельфия» завершила сезон после регулярного чемпионата, так как не смогла пробиться в плей-офф, заняв 11-е место в таблице Восточной конференции с 87 очками.