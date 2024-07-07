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«Каролина» подписала контракт с братом ведущего защитника клуба

«Каролина» подписала контракт с братом ведущего защитника клуба
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Хоккейный клуб «Каролина Харрикейз» заключил соглашение с нападающим Джосайей Славином. Об этом сообщил инсайдер Уолт Рафф в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Соглашение рассчитано на два сезона и является двусторонним.

25-летний американский хоккеист является младшим братом ведущего защитника «Харрикейнз» Джейккоба Славина.

Прошлый сезон Джосайя провёл в АХЛ в составе «Торонто Марлис». В 70 играх регулярного чемпионата он набрал 24 очка, забросив 10 шайб и отдав 14 результативных передач. Также на счету Славина-младшего 15 матчей за карьеру в НХЛ в составе «Чикаго Блэкхоукс», в них он набрал одно очко за результативную передачу.

Напомним, «Каролина» завершила сезон, проиграв во втором раунде плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2-4.

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