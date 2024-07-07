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В «Питтсбурге» заявили, что заинтересованы в подписании вратаря Сергея Мурашова

В «Питтсбурге» заявили, что заинтересованы в подписании вратаря Сергея Мурашова
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Помощник генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз» Джейсон Спецца рассказал о том, что клуб заинтересован в российском вратаре системы «Локомотива» Сергее Мурашове.

«Это ещё не решено. С российскими игроками всё немного сложнее, когда речь идёт об определении их права на участие в турнире и того, на каком этапе они находятся [в своём развитии]. Но Сергей — парень, которого мы хотели бы видеть у себя [в Северной Америке], если всё получится», — приводит слова Спеццы Pittsburgh Hockey Now.

20-летний Мурашов был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ — 2022 в четвёртом раунде под общим 118-м номером. В прошедшем сезоне он провёл в КХЛ шесть матчей, в которых одержал три победы, одна из них «сухая». Также в составе молодёжной команды железнодорожников Мурашов стал финалистом Кубка Харламова — 2024.

В июле этого года голкипер принял участие в лагере развития «Пингвинз».

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