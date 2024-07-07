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Филатов: Просветов, Афанасьев и Гурьянов могут стать лидерами ЦСКА и перезапустить карьеру

Филатов: Просветов, Афанасьев и Гурьянов могут стать лидерами ЦСКА и перезапустить карьеру
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Бывший нападающий молодёжной сборной России Никита Филатов высказался о будущем игроков, перешедших в ЦСКА из НХЛ, — Ивана Просветова, Егора Афанасьева и Дениса Гурьянова.

«Ребята возвращаются в Россию. Наверное, у каждого для этого была своя причина. В любом случае это для них хороший шанс перезапустить карьеру. Я уверен, что эти парни получат возможность стать лидерами в ЦСКА. Посмотрим, что у них получится», – сказал Филатов в интервью «РБ Спорт».

Состав ЦСКА пополнят защитник Дмитрий Саморуков и нападающий Руслан Исхаков. Права на всех упомянутых игроков в КХЛ принадлежат ЦСКА. Саморуков и Афанасьев ранее уже играли в составе армейцев — в сезоне-2020/2021. О переходе этих игроков будет официально объявлено в ближайшее время.

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