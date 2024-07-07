Макинтайр: «Виннипег» ведёт переговоры с нападающим московского «Динамо» Рашевским

Журналист Winnipeg Free Press Майк Макинтайр заявил, что «Виннипег Джетс» активно проявляет интерес к нападающему московского «Динамо» Дмитрию Рашевскому.

«Поскольку несколько российских игроков покинули КХЛ, несмотря на контракты, я только что спросил генерального директора «Джетс» Кевина Чевелдэйоффа, можно ли что-нибудь придумать с Дмитрием Рашевским. Он сказал, что они «надеются» и ведут постоянные переговоры», — написал Макинтайр в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

23-летний Рашевский был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ — 2021 в пятом раунде под общим 146-м номером. В прошедшем сезоне КХЛ форвард принял участие в 77 матчах, забросил 29 шайб и отдал 21 результативную передачу, набрав 50 очков в сумме.