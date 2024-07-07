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Журналист «Пингвинз» — о Мурашове: он будет величайшим русским вратарём

Журналист «Пингвинз» — о Мурашове: он будет величайшим русским вратарём
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Журналист «Питтсбург Пингвинз» Дэн Кингерски высказался о российском вратаре Сергее Мурашове, увидев его на тренировке в лагере развития для новичков.

«Он здесь. После четырёх минут тренировки я могу с уверенностью сказать, что он, несомненно, будет величайшим русским вратарём, который когда-либо жил. Или лучшим из тех, кто сегодня на льду», — написал Кингерски в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

20-летний Мурашов был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ — 2022 в четвёртом раунде под общим 118-м номером. Прошедший сезон он провёл в КХЛ шесть матчей, в которых одержал три победы, одна из них «сухая». Также в составе молодёжной команды железнодорожников Мурашов стал финалистом Кубка Харламова — 2024.

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