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«Призрачные шансы». Канарейкин — о возможности для России сыграть с ведущими сборными мира

«Призрачные шансы». Канарейкин — о возможности для России сыграть с ведущими сборными мира
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о возможности провести матч между сборной России и ведущими национальными командами мира.

«А с кем можно договориться? Со Словакией было бы уже неплохо. А с остальными-то как? Сейчас очень призрачные шансы на то, что сборная России может сыграть с какой-то ведущей хоккейной страной, это разговор ни о чём», — приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что организация хочет организовать матч со сборной Канады в какой-либо нейтральной стране, например, в ОАЭ.

Напомним, национальная команда России отстранена от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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