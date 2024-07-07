«Призрачные шансы». Канарейкин — о возможности для России сыграть с ведущими сборными мира

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о возможности провести матч между сборной России и ведущими национальными командами мира.
«А с кем можно договориться? Со Словакией было бы уже неплохо. А с остальными-то как? Сейчас очень призрачные шансы на то, что сборная России может сыграть с какой-то ведущей хоккейной страной, это разговор ни о чём», — приводит слова Канарейкина «Советский спорт».
Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что организация хочет организовать матч со сборной Канады в какой-либо нейтральной стране, например, в ОАЭ.
Напомним, национальная команда России отстранена от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ).