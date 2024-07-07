Рыбин — о Гусеве: в рамках погони за мечтой играть в НХЛ можно уехать и в «Юту»

Бывший хоккеист СКА и «Спартака» Максим Рыбин высказался о возможном отъезде нападающего Никиты Гусева в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

– Сейчас ему тяжеловато будет заиграть в НХЛ. Я понимаю, что он сам очень этого хочет, но хотят ли его видеть там?

– Есть смысл ехать за океан не в топ-клуб, а к условному Сергачёву в «Юту»?

– В рамках погони за мечтой можно уехать и туда. Но с точки зрения логики – нет. Здесь он сложившийся мастер, его все любят, он звезда лиги. Никите нет смысла ехать в НХЛ.

– А остаться в «Динамо»?

– Пока непонятно, какой у динамовцев будет состав. «Динамо» – это гранд нашего хоккея. Ребята не за путёвку в плей-офф будут бороться, а за самые высокие места, – приводит слова Рыбина Metaraitings.