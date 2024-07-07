Светлов — о желании Чернышова уехать: нужно ценить традиции и свой шанс в «Динамо»

Бывший тренер сборной России по хоккею Сергей Светлов прокомментировал желание Игоря Чернышова покинуть московское «Динамо» и продолжить карьеру в Северной Америке.

— В последние дни много обсуждается история 18-летнего новичка «Динамо» Чернышова, который подумывает об отъезде за океан.

— Не скажу здесь ничего нового. В нашем хоккее у всех перед глазами правильные примеры — Панарина, Тарасенко, Кузнецова и многих других. Эти молодые нападающие уезжали в НХЛ, показав себя на уровне КХЛ и сборных, выдав на родном льду два-три крепких сезона. И их уже ждали в НХЛ, наметив определённые вакансии в основных составах клубов.

«Динамо» для меня — родной клуб, под сводами арены висит мой свитер. Знаете, многие поколения молодых хоккеистов мечтали просто посидеть на динамовской лавочке — не говоря уж о том, чтобы регулярно выходить на лёд в форме с буквой Д.

Очень важно, чтобы эти времена не уходили в прошлое. Нужно ценить свои традиции и свой шанс в «Динамо».

— Вы тоже дебютировали в «Динамо» в 17 лет. Что посоветуете Чернышову?

— Сейчас время акселерации, молодёжь всё знает — и вряд ли нуждается в советах. Самое главное, чтобы конвейер поколений в «Динамо» продолжал свою работу.

В моё время легенды бело-голубых во главе с Александром Мальцевым передали нам эстафету, потом уже мы с Анатолием Семёновым, Сергеем Яшиным и другими великими динамовцами помогали поколению Алексея Жамнова и Ко. Играть за «Динамо» тогда было большим счастьем, тем более никого не нужно было упрашивать или уговаривать, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.