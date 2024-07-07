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Левшунов рассказал об опыте участия в лагере развития «Чикаго»

Левшунов рассказал об опыте участия в лагере развития «Чикаго»
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Белорусский защитник Артём Левшунов, выбранный на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2024 в первом раунде под общим вторым номером «Чикаго Блэкхоукс», рассказал о клубном лагере развития для новичков.

«Мы стараемся лучше узнать друг друга, встречаться друг с другом. Для меня это хороший опыт, скорее даже, неделя обучения, так что это полезно для нашего развития», — приводит слова Левшунова официальный сайт НХЛ.

Напомним, за 38 матчей в NCAA 18-летний Левшунов записал в свой актив девять заброшенных шайб и 26 результативных передач, набрав в сумме 35 очков и закончив сезон с показателем полезности «+27». Он стал вторым по результативности среди защитников-новичков и лидером по показателю «плюс-минус» в лиге.

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