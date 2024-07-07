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Бывший тренер СКА может возглавить сборную Италии вместо перенёсшего операцию Кинэна

Бывший тренер СКА может возглавить сборную Италии вместо перенёсшего операцию Кинэна
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Финский специалист, бывший главный тренер СКА и сборной Финляндии Юкка Ялонен может возглавить национальную команду Италии по хоккею. Об этом сообщила газета Iltalehti.

В тексте со ссылкой на Ялонена сказано, что 61-летний тренер уже вёл переговоры о работе в итальянской сборной, но контракт с ним пока не подписан.

Сегодня стало известно, что бывший главный тренер команды Майк Кинэн перенёс операцию на открытом сердце. Ему предстоит длительная реабилитация, из-за которой он не сможет руководить сборной Италии. Специалист перейдёт на должность консультанта. Канадский тренер возглавил сборную Италии в октябре 2022 года.

Ялонен имеет опыт работы с национальными командами. Он возглавлял сборную Финляндии с 2008 по 2013 и с 2018 по 2024 год, также он занимал аналогичную должность в юниорской финской команде. Помимо этого, Ялонен был главным тренером СКА с 2012 по 2014-й, и тренером «Йокерита» с 2016 по 2018 год.

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