ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Говорят, у него с характером проблемы». Щитов — о перспективах Матвея Мичкова в НХЛ

«Говорят, у него с характером проблемы». Щитов — о перспективах Матвея Мичкова в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что нападающий Матвей Мичков имеет хорошие перспективы закрепиться и играть в НХЛ. Форвард подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией Флайерз».

«У Мичкова был хороший сезон в «Сочи», он набрал много очков для своего возраста. Я думаю, что переход в «Филадельфию» даст ему развитие. В течение ближайших нескольких лет он может расти в системе этого клуба и стать его лидером. Понятно, что всего и сразу не бывает. Матвею нужно окрепнуть. Поэтому для Мичкова там создадут все условия, чтобы он стал лидером команды и помог ей побороться за Кубок Стэнли.

У Мичкова хорошие перспективы, это классный и талантливый нападающий. Говорят, у него с характером проблемы, но у всех талантливых людей непростой характер. Это молодой парень. Привыкнет, перестроится под реалии Национальной хоккейной лиги. Думаю, у него там всё получится. Главное, чтобы его поддерживали тренерский штаб и партнёры по команде. Думаю, что у Матвея хорошие перспективы за океаном», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android