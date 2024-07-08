«Есть схожие черты». Рик Нэш сравнил себя с четвёртым номером драфта «Коламбуса»

Бывший нападающий «Коламбуса» Рик Нэш заявил, что выбранный «Блю Джекетс» под общим четвёртым номером на драфте НХЛ — 2024 Кейдэн Линдстром похож на него по стилю игры.

«Вероятно, у него есть схожие со мной черты. Кажется, у него немного более мощное катание и отличный бросок. Мы очень рады, что он у нас есть, и знаем, что у него есть некоторые таланты, которым невозможно научить. Мы думаем, что его ждёт блестящее будущее», — цитирует Нэша пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне нападающий набрал 46 (27+19) очков и 66 минут штрафа в 32 матчах за «Медисин Хэт» из Западной хоккейной лиги и выиграл награду «Лучший перспективный игрок» Канадской хоккейной лиги. Он добавил гол и результативную передачу в четырёх играх плей-офф WHL.

Напомним, в завершившемся сезоне НХЛ «Блю Джекетс» заняли последнее, восьмое место в таблице Столичного дивизиона и не попали в плей-офф.