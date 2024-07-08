«Сопряжено с большим риском». Журналист НХЛ — о возможном обмене Ничушкина из «Колорадо»

Журналист «Колорадо» Ивэн Раваль порассуждал на тему возможного обмена нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина, находящегося на третьем этапе Программы помощи игрокам.

«В прошлом месяце сообщалось, что «Чикаго Блэкхокс» обдумывали идею обмена Ничушкина, который сейчас находится на третьем этапе программы помощи игрокам НХЛ/НХЛПА и отстранён как минимум до середины ноября. В конечном итоге они отказались от этого. Я предполагаю, что многие команды испытывают схожие чувства, поскольку сейчас торговля за него сопряжена с большим риском. Я полагаю, что «Эвеланш» придётся присоединить к Ничушкину актив в любой сделке, поскольку у него осталось шесть лет по контракту, и это может сыграть роль в их решении.

Ничто не мешает «Эвеланш» обменять 29-летнего нападающего, кроме его пункта о запрете обмена. Ему просто придётся одобрить любой сделанный шаг. «Колорадо», очевидно, просто не заинтересован в его обмене. По крайней мере, на данный момент.

Многие недовольны тем, что два плей-офф подряд Вэл не смог доиграть до конца, хотя в игре он был хорош. Но каким бы хорошим игроком он ни был, его возвращение в команду сопряжено с большим риском. Самый ранний срок его возвращения — 13 ноября, а это означает, что он пропустит как минимум первые 16 игр следующего сезона. Если он вернётся в раздевалку «Эвеланш», за этим будет интересно наблюдать», — цитирует журналиста Colorado Hockey Now.

Напомним, Валерий Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ 14 мая, во время серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2-4). Россиянин второй год подряд досрочно завершил участие в плей-офф из-за отстранения. В Кубке Стэнли — 2024 Ничушкин сыграл восемь матчей, в которых записал на свой счёт 10 (9+1) очков.