Щитов рассказал, при каких условиях Никита Гусев может заиграть в НХЛ

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, при каких условиях нападающий Никита Гусев может заиграть в НХЛ. Форвард стал лучшим бомбардиром прошедшего регулярного сезона КХЛ в составе московского «Динамо» и на данный момент находится в поиске контракта с одним из клубов НХЛ.

«Я считаю, Гусев может играть в НХЛ. Всё зависит от того, к какому тренеру Никита попадёт, какие у него будут партнёры. Мастерство у Гусева колоссальное. Если команда, тренер и партнёры благоприятно для него сложатся, то есть смысл уезжать. Это здорово — играть с сильнейшими хоккеистами мира. Хочется, чтобы у Гусева получилось в НХЛ. Не просто же так он набрал так много очков в прошлом сезоне», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, в начале июля стало известно, что Никита Гусев принял участие в лагере развития «Нью-Джерси». В прошлом сезоне нападающий провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков.