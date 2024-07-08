Филатов — о шансах Гусева заиграть в НХЛ: это игрок, к которому нужен определённый подход

Бывший нападающий молодёжной сборной России Никита Филатов заявил, что нападающий Никита Гусев способен закрепиться в НХЛ. Форвард стал лучшим бомбардиром прошедшего регулярного сезона КХЛ в составе московского «Динамо» и на данный момент находится в поиске контракта с одним из клубов НХЛ.

«Я знаю, как Никита думает. Он может реализовать свои амбиции и заиграть в НХЛ. Насколько мне известно, его семье очень понравилось жить в Америке, когда он играл в «Нью-Джерси». Я его могу понять как игрока. Возраст в 32 года – это не какая-то страшная отметка. Гусев в КХЛ всё доказал. Он входит в тройку лучших игроков последних шести-семи лет. Меня не удивляет его желание реализовать себя в НХЛ. Я буду только рад, если найдётся команда, которая сможет правильно его использовать. Это игрок, к которому нужен определённый подход. Ему нужны определённые партнёры и определённая система игры. Вот только из-за этого Никита всё ещё не там. Но его уровень мастерства и опыта заставляет верить в то, что он сможет там закрепиться», – цитирует Филатова «РБ Спорт».

Напомним, в начале июля стало известно, что Никита Гусев принял участие в лагере развития «Нью-Джерси». В прошлом сезоне нападающий провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков.