Назаров: Россия всё сильнее процветает, а в Париже, где через три недели Олимпиада, погром

Известный тренер Андрей Назаров оценил последние трансферы иностранных хоккеистов в клубы КХЛ.

«Скоро начинается новый сезон КХЛ, трансферное окно в самом разгаре. Мы видим, что североамериканцы и европейцы с удовольствием едут на заработки в Россию. Особенно после возвращения к лимиту на легионеров до пяти человек. О чём это говорит? О том, что Россия всё сильнее процветает, а к нашему президенту стоит очередь из друзей и партнёров для проведения всесторонних государственных встреч.

В свою очередь, Европе сейчас явно не до хоккея, там пошли необратимые процессы. Премьер-министр Великобритании извинился и ушёл в отставку, в Германии чешут голову, а в Париже, где через три недели должна стартовать Олимпиада, погром. Поэтому процветание, которого больше нет в Европе, наступило в России. Победа обязательно будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.