«Оттава» планировала получить больше». Инсайдер НХЛ — об обмене Чикрана в «Вашингтон»

Инсайдер TSN Даррен Дрегер заявил, что «Оттава» получила меньшую цену, чем планировала, за защитника Джейкоба Чикрана. «Оттава» обменяла игрока обороны в «Вашингтон», а взамен канадская команда получила защитника Ника Дженсена и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года.

По словам инсайдера, генеральный менеджер Стив Стайос говорил другим менеджерам на драфте, что у него есть предложение на обмен Чикрана, которое содержит выборы в первом и втором раундах драфта, но он ищет большего. Дрегер сомневался, что такие предложения существовали, а рынок оказался не таким, на который надеялась «Оттава». Ценность Чикрана оказалась немного ниже ожидаемой.

26-летний Чикран выступал за «Оттаву» с сезона-2022/2023, после того как был обменян из «Аризоны Койотс». В прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром среди защитников клуба. В 82 матчах регулярного чемпионата он набрал 41 очко, отдав 27 результативных передач и забросив 14 шайб при показателе полезности «-30».