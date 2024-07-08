Недавно перешедший в «Торонто» защитник может завершить карьеру из-за травмы колена

Журналист из Торонто Стив Симмонс заявил, что защитник Яни Хаканпяя может завершить карьеру из-за травмы колена. Игрок обороны в межсезонье подписал двухлетний контракт на $ 1,5 млн в год с «Торонто Мэйпл Лифс». Прошлый сезон защитник провёл в составе «Далласа», который не стал продлевать с ним контракт из-за серьёзной травмы.

«Мне сказали, что его колено было кость к кости. Я спросил об этом у «Лифс». Они сказали, что их врачи разрешили ему подписать контракт. Осенью – или позже – узнаем, сможет ли он снова играть», — цитирует журналиста The Hockey Writers.

32-летний защитник в прошлом сезоне провёл за «Даллас» 64 матча, в которых набрал 12 (2+10) очков с положительным показателем полезности «+10».