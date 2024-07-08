Официальный сайт НХЛ спрогнозировал состав сборной Канады на Турнир четырёх наций, который пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в Бостоне и Монреале. Ранее канадская федерация хоккея объявила первых шести участников турнира: Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Натан Маккиннон, Кейл Макар (оба — «Колорадо Эвеланш»), Брэд Маршан («Бостон Брюинз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Официальный сайт НХЛ считает, что состав сборной Канады на Турнире четырёх наций будет выглядеть следующим образом:

Нападающие: Мэттью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс»), Коннор Бедард («Чикаго»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Зак Хайман («Эдмонтон»), Алекси Лафреньер («Нью-Йорк Рейнджерс»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршан («Бостон»), Митчелл Марнер («Торонто»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брэйден Пойнт («Тампа»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Стивен Стэмкос («Нэшвилл») и Роберт Томас («Сент-Луис»).

Защитники: Эван Бушар («Эдмонтон»), Ноа Добсон («Нью-Йорк Айлендерс»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Кейл Макар («Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Оуэн Пауэр («Баффало») и Девон Тэйвз («Колорадо»).

Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Эдин Хилл («Вегас») и Стюарт Скиннер («Эдмонтон»).

Ранее аналогичные объявления сделали сборные Швеции и Финляндии. Отмечается, что окончательные составы команд будут опубликованы позже в 2024 году. Сборная России не примет участия в соревнованиях.