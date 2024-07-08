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Кожевников — о Задорове: дуборез, который за пять копеек разменяет себя, семью и страну

Кожевников — о Задорове: дуборез, который за пять копеек разменяет себя, семью и страну
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал свои слова о том, что защитник Никита Задоров вряд ли сможет найти работу в НХЛ и оценил возвращение Никиты Зайцева, который подписал контракт со СКА. Ранее Задоров подписал с «Бостоном» шестилетний контракт на общую сумму $ 30 млн.

«В этой жизни у каждого — своя дорога, а хоккей — лишь небольшая часть жизни. И каждый за все свои поступки ответит. Не собираюсь читать Задорову нотации, у него своя голова на плечах. Вообще я считаю, что нам нужно больше говорить не об отъезжающих, а о приезжающих.

— О ком конкретно?
Уверен, что Зайцев ещё не всё сказал в хоккее. Ему едва за тридцать, амбиций — много, таланта — тоже. Не удивлюсь, если увижу доминирующего Зайцева времён ЦСКА. А игра с таким опытным мастером выведет на новый уровень и суперталантливого Никишина.

Кстати, именно такими защитниками — разносторонними, умными, придумывающими — всегда славилась наша школа хоккея. Мои друзья Фетисов и Касатонов не дадут соврать. Или Зубов. Вот таких защитников и нужно обсуждать! А не дуборезов, которые за пять копеек разменяют и себя, и семью, и страну, — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, в нынешнем плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3».

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