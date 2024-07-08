«Бостон» стал единственным клубом НХЛ, последние 5 лет не драфтовавшим россиян и белорусов

«Бостон» стал единственным клубом НХЛ, пять лет не драфтовавшим россиян и белорусов. Менеджмент «Брюинз» за последние пять лет использовал 23 выбора на драфте, и ни один из них не был сделан в пользу российского или белорусского игрока.

«Айлендерс», «Лос-Анджелес», «Рейнджерс», «Оттава» и «Детройт» за этот же период взяли по одному россиянину или белорусу.

«Каролина» является рекордсменом по выбору российских и белорусских хоккеистов на драфте НХЛ. За последние пять драфтов «Харрикейнз» выбрали 20 человек из 48 пиков, что составляет 41,7%. Клуб выбрал шесть российских игроков на драфте НХЛ — 2024. В тройку также входят «Нью-Джерси» и «Калгари» – по восемь игроков.

Напомним, «ураганы» на драфте 2024 года задрафтовали следующих хоккеистов из России — Никита Артамонов, Александр Сиряцкий, Тимур Кол, Роман Шохрин, Фёдор Аврамов и Андрей Крутов.