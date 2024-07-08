47-летний Здено Хара выступил на своём первом полном триатлоне Ironman

Бывший защитник клубов НХЛ Здено Хара выступил на своём первом полном триатлоне Ironman и прошёл всю дистанцию за 10 часов и 20 минут. Сначала 47-летний Хара проплыл 3,8 км, потом проехал на велосипеде около 180 км, а потом ещё пробежал 42,195 км. В сумме за это время Здено преодолел 226 км.

«Мне всегда нравилось бегать и кататься на велосипеде. Даже будучи действующим хоккеистом. После завершения карьеры мне хотелось поддерживать форму, и тренировки постепенно привели меня к соревнованиям», — цитирует Хару Sportsnet.sme.

Напомним, словацкий гигант уже не первый раз участвует в марафонах. В декабре 2023 года Хара участвовал в триатлоне на полдистанции на Clash Daytona. 16 апреля бывший хоккеист принял участие в Бостонском марафоне и прошёл дистанцию за 3 часа 30 минут и 52 секунды.

Напомним, Хара провёл 24 сезона в НХЛ, занимает второе место среди всех европейских хоккеистов (после Яромира Ягра) и первое среди всех защитников по количеству матчей в регулярных чемпионатах.