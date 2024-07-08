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Нападающие Коротких и Колесников приняли квалификационные предложения «Амура»

Нападающие Коротких и Колесников приняли квалификационные предложения «Амура»
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Нападающие Игнат Коротких и Сергей Колесников приняли квалификационные предложения «Амура». Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, контракты с форвардами заключены на сезон-2024/2025.

22-летний Коротких является воспитанником «Амура». В КХЛ дебютировал в сезоне-2020/2021. Всего в КХЛ центральный нападающий провёл 44 матча в регулярных чемпионатах, в которых Коротких забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. В плей-офф на счету форварда пять матчей с одной результативной передачей.

24-летний Колесников перешёл в «Амур» в прошлом году. Большую часть сезона форвард провёл в ВХЛ, выступая за «Сокол». В КХЛ в прошлом сезоне Колесников провёл шесть матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

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