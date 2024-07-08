«Лада» обменяла у «Авангарда» спортивные права на защитника Глеба Семёнова

Хоккейные клубы «Лада» и «Авангард» совершили обмен, в результате которого тольяттинцы получили спортивные права на защитника Глеба Семёнова. Омский клуб получил денежную компенсацию. Семёнов заключит с «Ладой» двусторонний контракт сроком на один сезон, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Семёнов выступал в системе «Нефтехимика» и за самарский ЦСК ВВС. В прошлом сезоне защитник сыграл за «Нефтехимик» лишь в одном матче, играл в ВХЛ за «Ижсталь» и «Омские Крылья», набрав в общей сложности 15 (6+9) очков за 45 игр в ВХЛ. Семёнов является серебряным (2017) и бронзовым (2018) призёром МХЛ.

Всего в КХЛ 25-летний защитник провёл 96 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал пять результативных передач.