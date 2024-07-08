Минское «Динамо» обменяло права на нападающего Ника Меркли в «Автомобилист» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

27-летний канадский нападающий провёл в КХЛ два сезона за минский клуб. Всего в Континентальной хоккейной лиге канадец провёл 132 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 72 очка — забросил 36 шайб и отдал 36 результативных передач. В плей-офф на счету форварда 11 матчей, в которых Меркли набрал семь очков — забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.

В прошлом сезоне Меркли провёл за «Динамо» 65 матчей в регулярном чемпионате и набрал 32 очка — забросил 16 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф на счету канадского нападающего 4 (3+1) очка в шести матчах.