ProHockeyRumors: Тарасенко по-прежнему является отличным нападающим НХЛ

Журналист НХЛ Габриэль Фоли считает, что нападающий Владимир Тарасенко ещё представляет собой грозную силу в нападении. Россиянин подписал двухлетний контракт с «Детройтом» на $ 9,5 млн.

«Несмотря на то что Тарасенко уже не тот парень, который регулярно набирал по 70 очков за сезон, на него всё ещё можно рассчитывать. Несмотря на относительно низкую продуктивность в прошедшем плей-офф за «Флориду», Тарасенко по-прежнему остаётся отличным нападающим.

В «Детройте» россиянин может составить пару с экс-партнером по «Рейнджерс» Патриком Кейном, который подписал однолетнее соглашение с «крыльями» в преддверии открытия рынка свободных агентов. Дуэт бомбардиров-ветеранов объединит свои усилия с Алексом Дебринкэтом и, предположительно, Лукасом Рэймондом, хотя он пока не заключил новое соглашение, чтобы в следующем сезоне вывести «Детройт» в плей-офф», — цитирует журналиста ProHockeyRumors.

32-летний Тарасенко последний сезон провёл в составе «Флориды», где в 19 матчах набрал 14 (6+8) очков.