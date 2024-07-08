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Барабанов — в топе лучших оставшихся свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff

Барабанов — в топе лучших оставшихся свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff
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Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин включил российского нападающего Александра Барабанова в список лучших игроков, которые до сих пор остаются свободными агентами в НХЛ после открытия рынка 1 июля.

В прошедшем сезоне 30-летний форвард провёл в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» 46 встреч, в которых забросил четыре шайбы и сделал девять передач, набрав в сумме 13 очков при показателе полезности «-24».

Кроме Барабанова, в список вошли: Джеймс ван Римсдайк, Райан Сутер, Даниэль Спронг, Тайсон Бэрри, Тони Деанджело, Тайлер Джонсон, Кевин Лабанк, Ник Казинс, Якуб Врана, Александр Нюландер, Майк Хоффман, Оливер Чюлингтон, Макс Пасиоретти, Джастин Шульц, Йон Клингберг, Кевин Ланкинен, Адам Боквист, Кэл Клаттербак.

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