Князев оценил возможность увидеть женщину-тренера в КХЛ в ближайшем будущем

Экс-игрок клубов КХЛ и хоккейный агент Кирилл Князев высказал мнение о том, появится ли в ближайшем будущем женщина-тренер в КХЛ.

«В ближайшие годы женщина-тренер в КХЛ вряд ли появится. Пока это выглядит нереальным. Когда будет реально? Я не могу себе представить, как это будет выглядеть вообще. Хоккей не стоит на месте, может, через несколько лет женщина появится в тренерском штабе, если помечтать. Может, они и с неплохим тренерским мышлением, менеджерскими качествами, но их нигде нет. Пока я не вижу, как женщина может вписаться в это», — приводит слова Князевя Legalbet.

Напомним, в начале июля «Сиэтл Кракен» назначил Джессику Кэмпбелл помощником главного тренера Дэна Байлсмы. Она стала первой женщиной первой женщиной в тренерском штабе клуба НХЛ.