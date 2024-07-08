The Athletic: «Питтсбург» и Кросби близки к заключению нового контракта

Авторитетный спортивный сайт The Athletic сообщил, что в «Питтсбург Пингвинз» близки к тому, чтобы подписать новое соглашение с капитаном команды Сидни Кросби.

«По словам источников, осведомлённых о ходе переговоров, команда и игрок уверены, что сделка будет согласована и оформлена в ближайшее время.

Кросби и его давний агент Пэт Бриссон держали в тайне переговоры о контракте с генеральным менеджером и президентом по хоккейным операциям «пингвинов» Кайлом Дубасом. По словам источников, во время этих переговоров Кросби подтвердил Дубасу то, что неоднократно заявлял публично: он хочет завершить карьеру в «Питтсбурге», который выбрал его под первым номером на драфте НХЛ в 2005 году. Потенциальная сделка рассматривается обеими сторонами как «обязательство перед «Питтсбургом», — сказал источник в команде», — написано в статье.

Напомним, 36-летний форвард набрал 1596 (592+1004) результативных баллов в 1272 матчах за карьеру в НХЛ. Его текущий контракт с клубом с кэпхитом $ 8,7 млн действует до завершения сезона-2024/2025. За свою карьеру в «Питтсбурге» канадец три раза становился обладателем Кубка Стэнли.