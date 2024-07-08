Задоров назвал главную причину своего перехода в «Бостон»

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров высказался о том, почему решил продолжить карьеру в американском клубе.

«Главная причина, по которой я подписал контракт с «Бостоном», заключается в том, что я хочу получить максимальный шанс выиграть чемпионат» — приводит слова Задорова журналист Джо Похоралс в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

1 июля завершился контракт защитника с «Ванкувер Кэнакс», и после выхода на рынок свободных агентов он заключил соглашение с «Бостоном» на шесть лет и с кэпхитом $ 5 млн.

В завершившемся плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3». В регулярном чемпионате — 2023/2024 защитник, помимо «Кэнакс», выступал за «Калгари Флэймз». Всего он провёл 75 игр, в которых забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач, набрав 20 очков.