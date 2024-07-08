Стало известно, под каким номером будет выступать Никита Задоров в «Бостоне»

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров назвал номер, под которым будет выступать в новом клубе, и рассказал о причине такого выбора.

«Новый защитник «Брюинз» Никита Задоров будет носить 91-й номер, потому что это «перевернутый 16-й». Он носил 16-й номер в «Колорадо», «Чикаго» и «Калгари», а 91-й — в «Ванкувере», — написал журналист Джо Похоралс в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Защитник заключил соглашение с «Бостоном» на шесть лет с кэпхитом $ 5 млн.

В завершившемся плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3». В регулярном чемпионате — 2023/2024 защитник, помимо «Кэнакс», выступал за «Калгари Флэймз». Всего он провёл 75 игр, в которых забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач, набрав 20 очков.