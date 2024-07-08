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«Вашингтон Кэпиталз» объявил имя нового генерального менеджера

«Вашингтон Кэпиталз» объявил имя нового генерального менеджера
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«Вашингтон Кэпиталз» назначил Криса Патрика новым генеральным менеджером. Об этом сообщил владелец клуба Тед Леонсис.

«Мы рады объявить о повышении Криса до генерального менеджера. Крис — целеустремленный и трудолюбивый руководитель, который полностью готов к следующему шагу в своей карьере. Его видение, богатый опыт, хоккейная хватка и умение оценивать игроков делают его идеальным лидером, который будет двигать нашу команду вперёд.

Мы уверены, что у нас есть динамичная команда лидеров, которая продолжит вести наш отдел хоккейных операций вперёд» — приводит слова Леонсиса пресс-служба клуба на официальном сайте.

Предшественник Патрика Брайан Маклеллан занимал пост генменеджера «столичных» с 2014 года. В прошлом году он был назначен на пост президентом клуба по хоккейным операциям

Сам Патрик был его ассистентом сезона — 2021/2022.

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