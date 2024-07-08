Кожевников — о возможном отъезде Гусева в НХЛ: не думаю, что будет что-то шедевральное

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение о возможном отъезде нападающего Никиты Гусева в НХЛ.

«Я не думаю, что там будет что-то шедевральное. Пожелаем ему удачи. Будем надеяться на то, что у него что-то получится. Игрок-то Никита хороший. Все хоккеисты, которые выходят у нас на серьёзный уровень, делают погоду в НХЛ. Талант у Гусева есть, но надо смотреть, понравится ли Никита тренеру, к которому он попадёт. Стремление у него, конечно, есть, но посмотрим, что будет. Сомневаюсь я», – сказал Кожевников в интервью «РБ Спорт».

Напомним, в начале июля стало известно, что Никита Гусев принял участие в лагере развития «Нью-Джерси». В прошлом сезоне нападающий провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков.