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«Эдмонтон» подписал лучшего снайпера фарм-клуба

«Эдмонтон» подписал лучшего снайпера фарм-клуба
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Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» заключил соглашение с нападающим Рафаэлем Лавуа. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан на один год, является двусторонним. Кэпхит — $ 775 тыс.

23-летний канадский форвард прошедший сезон провёл преимущественно в фарм-клубе «Эдмонтона» в АХЛ — «Бейкерсфилд Кондорс». Он принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 28 шайб и сделал 22 результативные передачи, набрав в сумме 50 очков и став лучшим снайпером в команде. В плей-офф Лавуа сыграл две встречи, в которых отметился одним результативным действием — голевым пасом.

Также нападающий дебютировал в НХЛ и по итогам сезона-2023/2024 провёл семь матчей за «Эдмонтон», но очков не набрал.

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