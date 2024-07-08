Кейн рассказал, что генменеджер «Детройта» звонил ему перед подписанием Тарасенко

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн поделился, что генеральный менеджер клуба Стив Айзерман звонил ему перед подписанием российского форварда Владимира Тарасенко и спрашивал его мнение.
«Патрик Кейн сказал, что Стив Айзерман также звонил ему по поводу Владимира Тарасенко. «Я думаю, что добавление такого победителя будет очень полезно для группы», — приводит слова Кейна журналистка Даниэлла Брюс в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, 4 июля стало известно, что 32-летний Тарасенко подписал с «Детройтом» двухлетний контракт на $ 9,5 млн. В прошедшем сезоне в составе «Флориды Пантерз» российский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли — 2024 второй раз за свою профессиональную карьеру в НХЛ.