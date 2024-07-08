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Кейн рассказал, что генменеджер «Детройта» звонил ему перед подписанием Тарасенко

Кейн рассказал, что генменеджер «Детройта» звонил ему перед подписанием Тарасенко
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Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн поделился, что генеральный менеджер клуба Стив Айзерман звонил ему перед подписанием российского форварда Владимира Тарасенко и спрашивал его мнение.

«Патрик Кейн сказал, что Стив Айзерман также звонил ему по поводу Владимира Тарасенко. «Я думаю, что добавление такого победителя будет очень полезно для группы», — приводит слова Кейна журналистка Даниэлла Брюс в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 4 июля стало известно, что 32-летний Тарасенко подписал с «Детройтом» двухлетний контракт на $ 9,5 млн. В прошедшем сезоне в составе «Флориды Пантерз» российский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли — 2024 второй раз за свою профессиональную карьеру в НХЛ.

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