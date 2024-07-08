Тарасенко назвал команду НХЛ, за которую играл в детстве на первой PlayStation

Российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко рассказал, что в детстве на своей первой Playstation играл за свою нынешнюю команду.

«Детройт» — одна из самых известных, если не самая известная команда в мире, говоря о хоккейной истории. Когда я рос в России, многие следили за «Детройтом» из-за «Русской пятёрки». На своей первой PlayStation я тоже играл за «Детройт», — приводит слова Тарасенко журналист Уилл Берчфилд в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 4 июля стало известно, что 32-летний Тарасенко подписал с «Детройтом» двухлетний контракт на $ 9,5 млн. В прошедшем сезоне в составе «Флориды Пантерз» российский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли — 2024 второй раз за свою профессиональную карьеру в НХЛ.