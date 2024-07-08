Заслуженный тренер России заявил о необходимости договора с НХЛ из-за отъезда игроков КХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказал мнение о необходимости заключить договор между КХЛ и НХЛ.

«Я до сих пор не понимаю, почему мы не подписали договор с НХЛ. Ясно, что этому есть какие-то оправдания. Но если игрок захочет, он уедет вне зависимости от своего контракта. И мы не можем этого ему запретить. Почему бы не заключить нормальный договор с НХЛ, что сделали все ведущие страны мира? А мы же идём другим путём. Понятно, что мы богатые и $ 200 тыс. для нас – не деньги. Но для клубов они важны.

Помимо этой компенсации, есть другие вещи. Этот договор о контактах. Вот чего сегодня нам не хватает – контактов. Нам обрубили руки и ноги, клюшки поломали. А этот договор – один из вариантов наладить контакты. Мы сможем общаться на юридической площадке с НХЛ. Это правильно и взаимоуважительно», – сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».