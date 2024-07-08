«Баффало» заключил соглашение с 14-м номером драфта НХЛ — 2024

Хоккейный клуб «Баффало Сэйбрз» подписал контракт новичка с шведским нападающим Констой Хелениусом, выбранным клубом на драфте НХЛ — 2024 в первом раунде под общим 14-м номером.

Контракт рассчитан на три года.

18-летний форвард прошедший сезон провёл в Финской хоккейной лиге в Юкурите. В 51 матче регулярного чемпионата Хелениус набрал 36 очков, забросив 14 шайб и отдав 22 результативные передачи, записав себе в актив 36 набранных очков.

В плей-офф игрок принял участие в шести встречах, забил два гола и отдал четыре передачи, заработав шесть баллов за результативность.

Напомним, в прошедшем сезоне «Баффало» по итогам регулярного чемпионата НХЛ занял 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 84 очка, и не смог пробиться в плей-офф.