Тарасенко объяснил, почему решил подписать контракт с «Детройтом»

Российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко прокомментировал своё решение перейти в клуб.

«Я поговорил со многими ребятами, которые раньше играли там и играют сейчас. Многие из них — семейные парни, и все были там счастливы. Также мне нравится, как команда играла в прошлом году. Мы всей семьёй решили, что это лучшее решение для нашего будущего, и очень рады этому. Вы знаете, для нас это новая глава. Не можем дождаться, когда все нюансы в «Детройте» разрешатся и начнётся тренировочный лагерь», — сказал Тарасенко в интервью на YouTube-канале клуба.

Напомним, 32-летний нападающий подписал с «Детройтом» двухлетний контракт на $ 9,5 млн. В прошедшем сезоне в составе «Флориды Пантерз» Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли — 2024 второй раз за свою профессиональную карьеру в НХЛ.