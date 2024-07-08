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«Есть разные варианты на сезон». Мурашов — о том, продолжит ли он карьеру в «Питтсбурге»

«Есть разные варианты на сезон». Мурашов — о том, продолжит ли он карьеру в «Питтсбурге»
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Вратарь «Локомотива» Сергей Мурашов высказался о вариантах продолжения своей карьеры.

«Какие у меня планы на осень? (смеётся). Мне нужно принять решение, куда я поеду, потому что у меня есть разные варианты на следующий сезон. Лагерь развития для меня — это ещё и возможность посмотреть, как всё устроено в США, как выглядит Питтсбург и так далее.

Я ищу лучшие варианты для своего будущего», — приводит слова Мурашова DK Pittsburgh Sports.

20-летний Мурашов был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ — 2022 в четвёртом раунде под общим 118-м номером. В прошедшем сезоне он провёл в КХЛ шесть матчей, в которых одержал три победы, одна из них «сухая». Также в составе молодёжной команды железнодорожников Мурашов стал финалистом Кубка Харламова — 2024.

Напомним, вчера, 7 июля, ассистент генерального менеджера «Питтсбурга» Джейсон Спецца заявил, что клуб заинтересован в подписании российского голкипера.

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