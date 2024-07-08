«Может, и в России придём к этому». Кожевников — о первой женщине-тренере в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о назначении Джессики Кэмпбелл первой женщиной-тренером в НХЛ.

«Вроде бы нормальная вещь для НХЛ. Может, и в России когда-то придём к этому. Но надо понимать, что она там будет делать. Может, она там гимнастику делать будет. Не знаю, какую работу она там будет выполнять. Для меня это не событие, для вас — событие. Ну, вошла и вошла в тренерский штаб. Я не против женщин в хоккее, но надо понимать, что она будет делать», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Напомним, в начале июля Кэмпбелл была назначена на должность помощника главного тренера «Сиэтл Кракен» Дэна Байлсмы. Она стала первой в истории женщиной в тренерском штабе клуба НХЛ.