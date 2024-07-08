Никита Задоров назвал легенду «Детройта» любимым хоккеистом детства

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров рассказал о любимом хоккеисте из детства.

«В детстве моим любимым хоккеистом был Стив Айзерман. Из-за русской атмосферы и потому, что я был большим фанатом «Ред Уингз». А сейчас я стою рядом со статуей Бобби Орра, который, безусловно, является одним из лучших игроков», — приводит слова Задорова Sportskeeda.

Защитник заключил соглашение с «Бостоном» на шесть лет и с кэпхитом $ 5 млн.

В завершившемся плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3». В регулярном чемпионате — 2023/2024 защитник, помимо «Кэнакс», выступал за «Калгари Флэймз». Всего он провёл 75 игр, в которых забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач, набрав 20 очков.